Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 18 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dall’ente regionale, fornisce informazioni in tempo reale su traffico e eventuali interruzioni stradali. Sono stati segnalati alcuni rallentamenti e chiusure temporanee su diverse arterie principali, mentre altre vie risultano scorrevoli. L’obiettivo è tenere gli automobilisti aggiornati sulle condizioni della circolazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Ardeatina ed Appia sul tratto Urbano code tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la statale Pontina traffico rallentato altezza Castel Romano direzione Eur si rallenta in via Appia nei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul cellulare in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si allenta ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook