Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 28 aprile 2026, la rete di trasporto pubblico di Roma e della Regione Lazio ha fornito aggiornamenti in tempo reale tramite il servizio Astral Infomobilità. Le informazioni riguardano lo stato delle strade e delle linee di trasporto, con indicazioni sui possibili disagi o interruzioni. L’azienda responsabile ha comunicato le ultime novità sulla viabilità, consentendo agli utenti di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria e tra momento sono in Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia partire da via due ponti e sulla Salaria tra via Prati Fiscali è l'aeroporto dell'Urbe ci spostiamo infine sulla Colombo dove si procede a rilento tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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