Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 28 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio ha ricevuto aggiornamenti in tempo reale tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, consentendo ai cittadini di consultare gli ultimi dati disponibili sui principali snodi e percorsi della regione. Questi aggiornamenti sono disponibili per favorire una migliore gestione degli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in viaggio sulla diramazione Roma Sud a causa di un camion in panne al km 10 Ci sono code per 4 km tra il casello di Roma Sud Monte Porzio Catone verso Napoli sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino a Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo segnaliamo infine code sulla Flaminia a partire da via Due Ponti da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com