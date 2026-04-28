Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 28 aprile 2026, è stata diffusa una comunicazione da parte di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della Regione Lazio. La nota fornisce aggiornamenti sullo stato delle strade e delle arterie principali di Roma e dell'intera regione, con indicazioni sui flussi di traffico e eventuali interventi in atto. Questa informazione si rivolge agli automobilisti e ai pendolari per consentire loro di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra Pontina ed Ardeatina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Prenestina e Casilina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est in via Appia si rallenta in prossimità dei centri urbani di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre a via Nettunense rallentamenti tra Cecchini e Pavona nelle due direzioni in via Prenestina codesal grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Casilina finalmente a Borghesiana altezza via di Vermicino direzione finocchio ad Astral infomobilità e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com