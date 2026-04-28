Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 28 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disservizi lungo le principali arterie dell’area, offrendo ai viaggiatori dati utili per pianificare gli spostamenti. La comunicazione fa parte delle iniziative della Regione Lazio per tenere la popolazione informata sulla situazione stradale locale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare a rallentamenti tra le uscite Tiburtina a Roma Termini carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Ardeatina e doppia sul tratto Urbano rallentamenti altezza Togliatti direzione tangenziale est in via Appia si rallenta a Santa Maria delle Mole direzione Albano mentre in via Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni ripercussioni.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra le ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com