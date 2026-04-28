Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, il servizio Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Si tratta di un'informazione fornita dalla regione Lazio per aggiornare gli automobilisti su eventuali situazioni o variazioni nel traffico locale. La comunicazione è stata trasmessa attraverso il canale dedicato, con l’obiettivo di mantenere gli utenti informati sulle condizioni di circolazione in tempo reale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra le uscite Tiburtina Roma Teramo in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Ardeatina e doppia sul tratto Urbano rallentamenti altezza Togliatti direzione tangenziale est in via Appia si rallenta a Santa Maria delle Mole direzione Albano mentre in via Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni ripercussioni alla...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com