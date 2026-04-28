Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 28 aprile 2026, si segnala un aggiornamento sulla viabilità nel territorio di Roma e della regione Lazio, diffuso da Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla gestione del traffico e delle condizioni stradali. La comunicazione riguarda le condizioni attuali delle strade e eventuali disagi o variazioni nei percorsi, fornendo informazioni utili per chi si sposta in zona.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato Pescaccio ai Roma Fiumicino in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite e Prenestina e Davia sulla a91 Roma Fiumicino a quale altezza via Isacco Newton Eur percorrendo la statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza Pomezia Nord direzione Roma in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta nei centri abitati di Velletri.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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