Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 28 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Si tratta di un servizio della regione che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade. L'aggiornamento si concentra sulle eventuali criticità e sui flussi di veicoli, offrendo ai cittadini dati utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare lunghe code tra aula e Colombo in carreggiata esterna rimanendo l'esterno traffico rallentato tra Casilina e Tiburtina mentre in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra Casilina ed Ardeatina è più alti tra le uscite di la mansione del Nomentana sul tratto Urbano lunghe code per traffico intenso tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la statale Cassia bis a per incidente lunghe code tra Formello e via della Giustiniana direzione Grande Raccordo Anulare in via.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com