Via Piacenza | il Municipio blocca la ZTL per salvare il quartiere

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Municipio IV Media Val Bisagno ha approvato una mozione che sospende temporaneamente le restrizioni alla circolazione in via Piacenza, bloccando la ZTL. La decisione è stata presa per tutelare il quartiere e permettere un più facile accesso ai residenti e alle attività locali. La misura riguarda l’intera area e entrerà in vigore nelle prossime settimane, in attesa di ulteriori valutazioni.

? Cosa sapere Il Municipio IV Media Val Bisagno approva mozione per bloccare la ZTL in via Piacenza.. I cantieri dello scolmatore del Bisagno rischiano di aggravare la viabilità a San Gottardo.. Il Municipio IV Media Val Bisagno ha approvato 14 voti favorevoli per una mozione che chiede di bloccare o limitare drasticamente la nuova ZTL in via Piacenza, a San Gottardo, per evitare il collasso della viabilità locale già gravata dai cantieri dello scolmatore. La decisione politica interviene per proteggere un tessuto urbano e commerciale estremamente fragile. La proposta mira a fermare l’attuazione di una zona a traffico limitato lunga circa 150 metri, un intervento che preoccupa i residenti e gli operatori economici dell’area di San Gottardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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