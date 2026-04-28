Via Piacenza | il Municipio blocca la ZTL per salvare il quartiere

Il Municipio IV Media Val Bisagno ha approvato una mozione che sospende temporaneamente le restrizioni alla circolazione in via Piacenza, bloccando la ZTL. La decisione è stata presa per tutelare il quartiere e permettere un più facile accesso ai residenti e alle attività locali. La misura riguarda l’intera area e entrerà in vigore nelle prossime settimane, in attesa di ulteriori valutazioni.

? Cosa sapere Il Municipio IV Media Val Bisagno approva mozione per bloccare la ZTL in via Piacenza.. I cantieri dello scolmatore del Bisagno rischiano di aggravare la viabilità a San Gottardo.. Il Municipio IV Media Val Bisagno ha approvato 14 voti favorevoli per una mozione che chiede di bloccare o limitare drasticamente la nuova ZTL in via Piacenza, a San Gottardo, per evitare il collasso della viabilità locale già gravata dai cantieri dello scolmatore. La decisione politica interviene per proteggere un tessuto urbano e commerciale estremamente fragile. La proposta mira a fermare l’attuazione di una zona a traffico limitato lunga circa 150 metri, un intervento che preoccupa i residenti e gli operatori economici dell’area di San Gottardo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Piacenza: il Municipio blocca la ZTL per salvare il quartiere Notizie correlate Ztl: controlli intensificati per salvare il bilancio del consorzioReggio Emilia sta vivendo un momento di tensione politica e amministrativa legata alla gestione della Zona a Traffico Limitato (Ztl). Spettacoli e concerti per le feste di quartiere: il Municipio IV lancia il bando per quattro eventiIl Municipio IV cerca partner per organizzare eventi in occasione delle tradizionali feste religiose che si celebrano nei quattro quartieri del suo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Modifiche alla viabilità; Modifiche temporanee alla viabilità per partita di calcio Virtus Entella - Padova.; Piacenza premia la sostenibilità: consegnati i primi voucher ai cittadini Ecoattivi; Cantieri in città dal 24 al 30 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso. «Il murale per Giorgio Armani sarà in via Radini Tedeschi»Sabato 23 maggio un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema all'hub di aggregazione giovanile Too: «Il primo grande tributo allo stilista piacent ... ilpiacenza.it ORM 490 del 27/04/2026 Temporanee modifiche alla circolazione in via Piacenza per consentire i lavori legati alla realizzazione delle fermate del trasporto pubblico locale nell’ambito del progetto “Assi di Forza”. Le modifiche riguardano il tratto compreso tra facebook