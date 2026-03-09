Ztl | controlli intensificati per salvare il bilancio del consorzio

A Reggio Emilia, i controlli sulla Zona a Traffico Limitato sono stati rafforzati nelle ultime settimane. Le autorità hanno aumentato le verifiche per garantire il rispetto delle regole e mantenere sotto controllo il traffico nella zona centrale della città. La decisione arriva in un momento di tensione politica e amministrativa riguardo alla gestione della Ztl.

Reggio Emilia sta vivendo un momento di tensione politica e amministrativa legata alla gestione della Zona a Traffico Limitato (Ztl). Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga, ha lanciato un’accusa diretta all’amministrazione comunale: i nuovi controlli intensificati non servono a tutelare il centro storico, ma sono una manovra finanziaria per far quadrare i conti del Consorzio Tea. Secondo quanto emerge dagli atti ufficiali del Piano Economico Finanziario 2024, l’obiettivo reale è raggiungere un riequilibrio economico attraverso l’aumento delle sanzioni e la rimodulazione dei permessi. L’intervento prevede che gli ausiliari della società Tea affianchino ora la polizia locale nei controlli dei permessi Ztl, una novità introdotta da venerdì scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

