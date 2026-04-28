Via di Linari | accordo tra Enti emiliani e toscani per la valorizzazione del Cammino

Ieri si è tenuta una cerimonia presso i resti dell’Abbazia di Linari, nel Comune di Comano, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni emiliane e toscane. L'incontro ha segnato l'accordo tra le due regioni per la valorizzazione del Cammino “Via di Linari”, un percorso di pellegrinaggio e mobilità lenta lungo la dorsale appenninica. La giornata ha commemorato il decimo anniversario della riscoperta dell'itinerario.

Si è svolta ieri, presso i resti dell’Abbazia di Linari nel Comune di Comano, alla presenza delle istituzione la giornata dedicata al Cammino “Via di Linari”, in occasione del decennale della sua riscoperta come itinerario di pellegrinaggio e mobilità lenta lungo la dorsale appenninica.La.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Progetto "Borghi in vetrina", enti e associazioni per il rilancio del commercio e la valorizzazione dei centri storiciIl “Distretto Diffuso del commercio bellezze d'Irpinia”, con Monteforte Irpino Comune capofila, punta su “Borghi in vetrina”, progetto che intende... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Via di Linari, accordo tra Emilia e Toscana per valorizzare il cammino appenninico; COMUNE DI PARMA * : VIA DI LINARI: ACCORDO TRA ENTI EMILIANI E TOSCANI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CAMMINO; Cuore e polmone operati insieme: intervento eccezionale al Maggiore; Parma, Italia e Mondo: notizie brevi del 27-04-26. La via di Linari, Nonantola e il cammino di San VinicioLa Via di Linari propone escursioni e trekking tra aprile e maggio, esplorando pievi, monasteri e paesaggi suggestivi. Gli incontri con le comunità religiose sono un'altra parte importante di questo ... ilrestodelcarlino.it Oggi è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per il cammino “Via di Linari”, un passo importante per la valorizzazione del territorio e delle sue connessioni storiche e culturali. Il Parco Nazionale ha preso parte all’incontro come spettatore, seguendo con attenzi facebook