Il premier ha dichiarato che la collaborazione con la sede del quotidiano non riguarda questioni di gestione o decisioni interne, e ha precisato di non essere coinvolto nella rimozione del direttore. La questione ha attirato l’attenzione sulla responsabilità delle scelte editoriali e organizzative, mentre un commentatore ha rivendicato la responsabilità della decisione. Nel frattempo, un ente culturale ha richiesto chiarimenti sulla gestione della compagnia teatrale.

Il premier smentisce Via Solferino sul suo coinvolgimento nella cacciata del direttore. Alessandro Giuli si intesta la scelta. E il sovrintendente ammette: «Mi è costata». Ma la bacchetta insiste: «Non ho offeso, sono stata bullizzata». Nessun coinvolgimento del premier, Giorgia Meloni, nel licenziamento della direttrice musicale Beatrice Venezi dal Teatro La Fenice di Venezia. La narrazione secondo la quale dopo la sconfitta referendaria il presidente del Consiglio avrebbe adottato la linea dura del «chi sbaglia paga», non è piaciuta alla stessa Meloni, che ieri ha contestato la ricostruzione del Corriere della Sera sul suo ipotetico intervento nel licenziamento.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Venezi: «La Fenice dovrà chiarire». E la Meloni smonta il «Corriere»

Notizie correlate

Venezi fuori dalla Fenice, scontro governo-Corriere: ‘Meloni non è stata coinvolta in scelta teatro’Palazzo Chigi smentisce il “via libera” alla rottura del maestro d'orchestra Beatrice Venezi con la Fenice.

Beatrice Venezi fuori dalla Fenice: “Decisione da chiarire, sono stata diffamata per mesi”Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo la decisione della Fondazione Teatro La Fenice di interrompere ogni collaborazione futura con lei: "Negli...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Licenziamento Venezi: Mi sono fatta da sola, non piaccio alla Casta; Venezi rimossa da La Fenice: Per mesi bullizzata, decisione va chiarita; Beatrice Venezi dopo il licenziamento dal teatro La Fenice: Prendo atto della decisione che andrà motivata. Sono stata diffamata, calunniata, offesa e bullizzata per mesi; Beatrice Venezi parla dopo il licenziamento dalla Fenice: Il mio successo non piace alla Casta: bullizzata per mesi, devono chiarire.

Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice: «In Italia essere giovane è un handicap, essere donna è un'aggravante»Beatrice Venezi «prende atto della dichiarazione del sovrintendente Colabianchi» di annullare ogni collaborazione futura con lei, ma aggiunge che «la posizione ... ilmessaggero.it

Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: Offesa e bullizzata dagli orchestrali negli ultimi mesiL'istituzione veneziana ha interrotto ogni futura collaborazione con la 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1° ottobre 2026. adnkronos.com

Tv7 Tg. . BARCHINO A FUOCO A VENEZIA: FERITO IL PROPRIETARIO - Poco prima delle 6 di stamattina si è verificato tra i canali di Venezia un incendio, che ha coinvolto un barchino ormeggiato in calle larga Piave a Cannaregio coinvolgendo anche un'altr facebook

Beatrice Venezi prende atto del licenziamento da direttrice musicale dell’orchestra della Fenice, ma si aspetta «chiarimenti nelle motivazioni». Lo ha fatto sapere in una nota diffusa lunedì 27 aprile, nella quale il Maestro ha anche aggiunto che alla decisione x.com