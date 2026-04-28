Vela a Roma la 32ma edizione del premio Velista dell' Anno FIV

A Roma il 7 maggio si terrà la 32ª edizione del premio “Velista dell'Anno FIV – Stelle della Vela”, organizzato da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela. L’evento si svolgerà presso Villa Miani a partire dalle 19. La manifestazione premia i migliori atleti e protagonisti del mondo della vela in Italia.

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Confindustria Nautica e la Federazione Italiana Vela annunciano la 32ª edizione del premio “Velista dell'Anno FIV – Stelle della Vela”, in programma il 7 maggio a Roma (Villa Miani) a partire dalle ore 19. Il premio, riferimento istituzionale della vela sportiva italiana, celebra ogni anno i protagonisti della stagione agonistica e i loro successi sui più importanti campi di regata internazionali. L'edizione 2026 rinnova la collaborazione tra Federazione Italiana Vela e Confindustria Nautica e valorizza atleti, team e progetti che hanno caratterizzato il 2025, assegnando loro le Stelle della Vela. I...🔗 Leggi su Iltempo.it

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