Un nuovo meme sta circolando sui social, mostrando volti di personaggi noti trasformati dall’intelligenza artificiale in versioni sovrappeso. Le immagini sono molto realistiche e spesso sorprendono gli utenti, che riconoscono i volti ma notano le differenze nell’aspetto. La tendenza si diffonde rapidamente, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti online.

Vedi un volto che conosci benissimo, ma qualcosa non torna. È questo il meccanismo alla base del nuovo meme virale che sta invadendo i social: personaggi famosi trasformati dall’intelligenza artificiale in versioni sovrappeso, con risultati sempre più realistici. Non si tratta più di semplici filtri divertenti, ma di contenuti che sembrano veri e propri remake alternativi. E “ Bigger Things ”, una versione non ufficiale di Stranger Things, si è imposto come uno dei casi più chiacchierati sul web, in grado di conquistare il web proprio per il suo livello tecnico sorprendente. Il funzionamento del meme è semplice ma efficace: si prendono volti noti — attori, cantanti o personaggi della cultura pop — e si modificano con strumenti di AI per alterarne il corpo, mantenendo però intatti tratti distintivi, espressioni e coerenza visiva.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Vedi il volto, poi resti spiazzato: il meme AI che rende i Vip in sovrappeso divide il web

Notizie correlate

Panico al GF VIP: Lucia Ilardo esagera con il lassativo e scatta l’emergenza bagno (ma un dettaglio divide il web)Nella casa del Grande Fratello VIP anche un episodio apparentemente banale può trasformarsi in un momento di tensione collettiva.

“Strapagati e fuori” dal Mondiale: la reazione furiosa al Grande Fratello Vip divide il webUna serata insolita nella casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in un momento televisivo molto commentato online.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: A volte il cervello vede ciò che non c’è: il mistero della pareidolia; Salone del Mobile e Design Week Milano da record: 316mila visitatori. Le novità dell’anno (VIDEO); RAI STORIA * MILANO IN GUERRA - 24/04(22.00) : MILANO NELLA RESISTENZA, IL VOLTO DELLA GUERRA CIVILE / I CADUTI CHE SEGNANO LA MEMORIA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Contatto Gatti-Kvara, Aureliano: Non c'è pugno diretto sul volto! E immagine sfocata.

Vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni: il programma con le date e i luoghiNon soltanto luminarie, che sono già state installate e, a breve, verranno accese: Napoli si prepara al Natale 2025 con una serie di eventi pensati per i cittadini e per i tanti turisti attesi. Tra ... fanpage.it

Dajeeee mammetta, ma una colazioncina al centro di Sutri ,come la vedi Deve essere proprio bravo il nostro odontotecnico di fiducia.... Quanto sei bella mammina mia! ️ facebook