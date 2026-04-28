Vedi il volto poi resti spiazzato | il meme AI che rende i Vip in sovrappeso divide il web

Da screenworld.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo meme sta circolando sui social, mostrando volti di personaggi noti trasformati dall’intelligenza artificiale in versioni sovrappeso. Le immagini sono molto realistiche e spesso sorprendono gli utenti, che riconoscono i volti ma notano le differenze nell’aspetto. La tendenza si diffonde rapidamente, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti online.

Vedi un volto che conosci benissimo, ma qualcosa non torna. È questo il meccanismo alla base del nuovo meme virale che sta invadendo i social: personaggi famosi trasformati dall’intelligenza artificiale in versioni sovrappeso, con risultati sempre più realistici. Non si tratta più di semplici filtri divertenti, ma di contenuti che sembrano veri e propri remake alternativi. E “ Bigger Things ”, una versione non ufficiale di Stranger Things, si è imposto come uno dei casi più chiacchierati sul web, in grado di conquistare il web proprio per il suo livello tecnico sorprendente. Il funzionamento del meme è semplice ma efficace: si prendono volti noti — attori, cantanti o personaggi della cultura pop — e si modificano con strumenti di AI per alterarne il corpo, mantenendo però intatti tratti distintivi, espressioni e coerenza visiva.🔗 Leggi su Screenworld.it

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