Panico al GF VIP | Lucia Ilardo esagera con il lassativo e scatta l’emergenza bagno ma un dettaglio divide il web

Un episodio accaduto nella casa del Grande Fratello VIP ha attirato l’attenzione dei concorrenti e del pubblico. Lucia Ilardo, durante un momento di relax, ha assunto un forte lassativo, causando un’immediata emergenza nel bagno. La situazione ha generato nervosismo tra gli inquilini, mentre sui social si sono subito scatenate discussioni riguardo a un dettaglio che ha diviso le opinioni degli utenti.

Nella casa del Grande Fratello VIP anche un episodio apparentemente banale può trasformarsi in un momento di tensione collettiva. È quanto accaduto nelle ultime ore con Lucia Ilardo, concorrente del reality ed ex protagonista di Temptation Island, già nota al pubblico anche per un breve flirt con Renato Bianciardi. Un episodio legato all’assunzione di un lassativo ha infatti generato una scena concitata che ha rapidamente attirato l’attenzione dei coinquilini e degli spettatori. Secondo quanto mostrato in un video diventato virale sui social, tutto sarebbe iniziato quando la concorrente avrebbe ingerito una quantità eccessiva di lassativo. Un gesto che, all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha immediatamente fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Panico al GF VIP: Lucia Ilardo esagera con il lassativo e scatta l’emergenza bagno (ma un dettaglio divide il web) Lucia Ilardo esagera con il lassativo al GF Vip, gieffini si preoccupano: “Chiama il dottore”Nelle scorse ore Lucia Ilardo si è resa protagonista di un nuovo episodio al Grande Fratello Vip, questa volta però battibecchi e flirt non c'entrano... Paura per Lucia Ilardo al GF VIP: prende troppo lassativo ma il suo malore nasconde un segretoNella Casa del Grande Fratello VIP scoppia il caos: Lucia Ilardo assume troppo lassativo. Temi più discussi: Lasciate il gabinetto libero!: caos al GF Vip per la disavventura di Lucia Ilardo dopo aver ingerito una maxi dose di lassativo; GF Vip: Lucia Ilardo esagera con il lassativo: panico tra i concorrenti e regia costretta a censurare; Lucia Ilardo in lacrime per l'ex Rosario, lui replica ai rumor sulla sua omosessualità: I; GFVIP, Lucia Ilardo esagera con il lassativo e scatta l’allarme nella casa. Lasciate libero il bagno!: panico al GF Vip, Lucia Ilardo esagera con il lassativo: è subito caos (Video)Un errore di valutazione della gieffina scatena l'allarme tra i coinquilini, scatta l'emergenza per la gestione dell'unico bagno ... today.it Lasciate il gabinetto libero!: caos al GF Vip per la disavventura di Lucia Ilardo dopo aver ingerito una maxi dose di lassativoPanico nella casa del Grande Fratello quando l'ex concorrente di Temptation Island ha assunto una dose eccessiva di lassativo ... ilfattoquotidiano.it Mi piace l’idea di essere innamorata. Ora stavo giocando. Sei pesante! Posso giocare con una persona a cui tengo e a cui voglio bene ! ” Lucia Ilardo non si tira certo indietro quando si tratta di dire quello che pensa, e la notte appena trascorsa nella casa del facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com