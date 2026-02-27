Mario Ciavaglia muore a 102 anni testimone diretto degli anni più duri della storia italiana

Mario Ciavaglia, cittadino di 102 anni, è deceduto. La notizia è stata comunicata dall’amministrazione di Cisterna, che ha pubblicato un messaggio sulla pagina ufficiale del Comune. Nella nota si ricorda che Ciavaglia ha vissuto più di un secolo e ha assistito agli eventi più difficili della storia italiana. La sua scomparsa è stata ufficialmente annunciata dal Comune.

E' morto Mario Ciavaglia, 102 anni. A darne notizia l'amministrazione di Cisterna che ha espresso il suo cordoglio e gli ha dedicato un post sulla pagina ufficiale del Comune, a lui che "per oltre un secolo testimone diretto degli anni più duri della storia italiana". Nato il 15 luglio 1923, come.