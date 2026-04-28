Vallepietra riapre il Santuario della Santissima Trinità | via ai pellegrinaggi dal 1° maggio
Il Santuario della Santissima Trinità a Vallepietra riaprirà ai visitatori il primo maggio, dando ufficialmente il via alla stagione dei pellegrinaggi che durerà fino al 31 ottobre. La riapertura segue la consuetudine annuale e permette ai fedeli di accedere al luogo di culto durante questi mesi. La struttura sarà accessibile a partire dalla data stabilita, come ogni anno, per accogliere i pellegrini in occasione di questa tradizione.
Come da tradizione, il 1° maggio riapre ai fedeli il Santuario della Santissima Trinità, segnando l’inizio della stagione dei pellegrinaggi che proseguirà fino al 31 ottobre.Situato sul Monte Autore, a 1.337 metri di altitudine, il Santuario – ricavato da una suggestiva grotta sormontata da una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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