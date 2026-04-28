Valeria Marini è tornata al Grande Fratello Vip, attirando subito l’attenzione dei partecipanti e del pubblico. Durante l’ultima puntata, è stato segnalato che si trova in condizioni di malessere. Gli operatori e il personale del programma hanno deciso di intervenire per garantire la sicurezza di tutti, avviando procedure di disinfezione nelle aree condivise. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause del suo malore.

Valeria Marini torna al Grande Fratello Vip e ruba subito la scena agli altri concorrenti del reality show. Nessuna dichiarazione scoppiettante o qualche litigio furibondo bensì un malore che ha messo ko la soubrette e ha creato un certo allarmismo nella Casa più spiata d’Italia. Grande Fratello Vip, perché Valeria Marini si è sentita male. A poche ore dal suo ritorno al Grande Fratello Vip – dove sarà ospite per qualche giorno – Valeria Marini ha accusato un forte dolore addominale. A notare per primo la situazione è stato Raul Dumitras, che ha avvertito gli altri concorrenti: “Sta vomitando”. La Marini ha poi spiegato ai nuovi coinquilini di ritenere che il malessere sia stato causato da una mela consumata poche ore prima.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valeria Marini sta male, allarme al Grande Fratello Vip: “Dobbiamo disinfettare tutto”

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