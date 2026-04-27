Nella casa del Grande Fratello Vip si è accesa una lite tra Valeria Marini e Antonella Elia, con accuse e insulti reciproci. La discussione ha portato a commenti duri, tra cui insulti come “vuoto cosmico” e espressioni come “vade retro Satana”. La scena si è svolta davanti agli altri coinquilini, rendendo la tensione visibile e palpabile. La lite ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori.

La tensione tra Valeria Marini e Antonella Elia è esplosa definitivamente nella casa del Grande Fratello Vip. Altro che rivalità: quello andato in scena è stato uno scontro frontale, senza freni e davanti a tutti. È bastata una coreografia per far saltare gli equilibri, ma quello che è successo dopo – tra accuse, riferimenti al passato e frasi pesantissime – ha trasformato tutto in uno dei momenti più tesi di questa edizione. Dalla coreografia alla lite: come è scoppiato tutto. Tutto è iniziato durante le prove di un medley dedicato a Raffaella Carrà, preparato da Francesca Manzini. Le incomprensioni tra Valeria Marini e Antonella Elia sono emerse subito, ma nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Valeria Marini contro Antonella Elia, volano accuse e insulti: ‘Vuoto cosmico’, ‘Vade retro Satana’

Valeria Marini: Ho denunciato Antonella Elia per diffamazione - Storie al bivio Weekend 17/01/2026

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