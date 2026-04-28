Valeggio Comtemporanea | un grande evento di cultura condivisa aperto a tutti

Dopo il successo della prima edizione nel 2025, che ha visto la partecipazione di oltre 7.000 persone in un fine settimana, si terrà la seconda edizione di Valeggio Comtemporanea. L’evento si svolgerà sabato 6 e domenica 7 giugno e sarà dedicato alla cultura condivisa, offrendo diverse attività aperte a tutti i visitatori. La manifestazione si svolge in un contesto che coinvolge diverse location della città e propone momenti di confronto e partecipazione.

Dopo il successo della prima edizione 2025, che ha ospitato in un weekend oltre 7.000 persone, sabato 6 e domenica 7 giugno si svolgerà la seconda edizione di Valeggio Comtemporanea. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2026?Una.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Movimento Sportivo Popolare: grande evento di danza urbana aperto a tutta la cittadinanzaArezzo, 11 febbraio 2026 – Arezzo si prepara a un pomeriggio di ritmo, energia e collaborazione. Sciacca accoglie Tacchinardi: 16 dicembre, evento aperto a tutti i tifosiUn’atmosfera di grande attesa si respira a Sciacca in vista dell’incontro con Alessio Tacchinardi, ex calciatore che ha indossato la maglia...