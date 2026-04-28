Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto il re e la regina d'Inghilterra alla Casa Bianca con una cerimonia ufficiale. La parata d'onore ha coinvolto vari ufficiali e ha segnato l'ingresso dei sovrani nel territorio statunitense. Durante l'evento, Trump ha ricordato pubblicamente la madre, affermando che amava la regina. La visita ufficiale prosegue con incontri e cerimonie tra le due delegazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto re Carlo III d'Inghilterra e la regina Camilla alla Casa Bianca con una spettacolare cerimonia di benvenuto. Ha descritto l'evento come un "immenso privilegio" e ha parlato dell'amore e dell'ammirazione duraturi per la monarchia, ispirati dall'adorazione che sua madre, scozzese, nutriva per la regina Elisabetta II e dalla sua "infatuazione per il giovane principe Carlo". Il presidente ha ricordato che Mary Anne MacLeod Trump, scomparsa nel 2000, "amava la famiglia reale e la regina" e che trovava "carino" l'allora principe di Galles Carlo. Ogni volta che la regina partecipava a una cerimonia o a qualsiasi altro evento, mia madre era incollata alla televisione e diceva: "Guarda, Donald, guarda quanto è bello"», ha raccontato Trump.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa, parata d'onore per re Carlo. Trump: "Mia madre amava la regina"

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