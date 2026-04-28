La portavoce della Casa Bianca ha accusato i Democratici di contribuire all'instabilità sociale nella capitale. Secondo quanto dichiarato, il partito di maggioranza avrebbe alimentato il caos sociale in diverse aree della città. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di tensione politica e di crescenti proteste pubbliche, senza che vengano forniti dettagli su specifici episodi o azioni dirette.

? Cosa sapere La portavoce Karoline Leavitt accusa i Democratici di alimentare l'instabilità sociale a Washington.. Le dichiarazioni di Hakeem Jeffries sono indicate come causa di reazioni da parte di cittadini vulnerabili.. Washington, 27 aprile 2026: Karoline Leavitt ha accusato i esponenti del Partito Democratico di alimentare l’instabilità sociale attraverso dichiarazioni ritenute pericolose per la tenuta del tessuto americano. Durante una conferenza stampa tenutasi nella capitale statunitense, la portavoce della Casa Bianca ha lanciato un attacco frontale contro la retorica politica degli avversari. Secondo quanto riferito da Leavitt,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, la Casa Bianca attacca: i Democratici scatenano il caos sociale

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