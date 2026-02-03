Pressione sugli atenei USA salta l’accordo tra Casa Bianca e Harvard | Trump chiede un miliardo e attacca il New York Times

Donald Trump ha rotto gli accordi con Harvard e ora chiede un miliardo di dollari di risarcimento. La Casa Bianca non ha più intenzione di collaborare e l’ex presidente ha accusato il New York Times di diffamazione. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

