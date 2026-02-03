Pressione sugli atenei USA salta l’accordo tra Casa Bianca e Harvard | Trump chiede un miliardo e attacca il New York Times
Donald Trump ha rotto gli accordi con Harvard e ora chiede un miliardo di dollari di risarcimento. La Casa Bianca non ha più intenzione di collaborare e l’ex presidente ha accusato il New York Times di diffamazione. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.
Donald Trump smentisce l'accordo con Harvard e alza la richiesta di risarcimento a un miliardo di dollari. Il Presidente minaccia indagini penali per l'antisemitismo e mette a rischio i fondi di ricerca. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Harvard Trump
Trump chiede all’università di Harvard un miliardo di risarcimento danni: “Dice sciocchezze al New York Times”
Donald Trump ha annunciato di aver chiesto un risarcimento di un miliardo di dollari all’Università di Harvard.
Usa: il presidente Donald Trump chiede un risarcimento da un miliardo di dollari all’università di Harvard
Donald Trump ha fatto causa all’Università di Harvard, chiedendo un risarcimento di un miliardo di dollari.
Chi, sotto un post Instagram della Casa Bianca, scrive "sono tutte bugie", viene ora minacciato di essere cacciato dalla piattaforma - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.