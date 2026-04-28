Uno nei camerini e l' altro faceva il palo | arrestati due professionisti dei furti al centro commerciale

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Carugate dopo un tentato furto all’interno di un centro commerciale. I militari sono intervenuti nel pomeriggio di domenica e hanno fermato i due soggetti, di 29 e 53 anni, in flagranza di reato. Uno dei due si trovava nei camerini, mentre l’altro faceva da palo durante il tentativo di furto aggravato in concorso.

Un colpo studiato nei minimi dettagli all'interno del centro commerciale. Nel pomeriggio di domenica i carabinieri della Stazione di Carugate hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, rispettivamente di 29 e 53 anni, con l'accusa di furto aggravato in concorso.La tentata.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Incinta al nono mese faceva da palo per furti in abitazione a Gela, 26enne arrestata insieme al compagnoDue arresti e refurtiva recuperata: questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove una... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Uno nei camerini e l'altro faceva il palo: arrestati due professionisti dei furti al centro commerciale; Rubano vestiti per mille euro. In manette; Furto nel camerino di Travaglio al D’Annunzio: Un fatto non attribuibile al teatro; Tromba d'aria ferma il Polesine Camerini, giocava con il Baricetta: partita sospesa. Uno nei camerini e l'altro faceva il palo: arrestati due professionisti dei furti al centro commercialeAvevano studiato tutto, dai ruoli nei camerini alla rimozione dell'antitaccheggio, ma la loro fuga si è interrotta poco lontano dal centro commerciale di Carugate ... milanotoday.it Uno staccava le placche antitaccheggio nei camerini, l’altro faceva da palo - facebook.com facebook 26/4/26.Polesine Camerini.Oggi,prima della partita con la Portotollese posata targa a ricordo del compianto giocatore deltino di serie A, Eraldo Mancin,presenti i famigliari,tanti amici,il sindaco Pizzoli con altri amministratori e don Fabrizio Fornaro che ha bene x.com