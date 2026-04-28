Universitario aggredito Per una rivalità calcistica?

Un giovane universitario è stato fermato e aggredito da quattro uomini nel pomeriggio, mentre si trovava vicino al Parco del Cardeto. L'aggressione si è verificata in pieno giorno, senza che ci siano ancora dettagli sulle motivazioni o sui responsabili. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata assistita sul posto. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire i motivi dell'episodio.

Fermato e aggredito da quattro persone in pieno pomeriggio, mentre si trovava nei pressi del Parco del Cardeto. È finito al pronto soccorso di Torrette con il naso rotto e un trauma facciale con interessamento dell’area orbitale un 20enne italiano, studente universitario residente a Recanati. L’aggressione è avvenuta nella giornata di ieri in centro. L’allarme è scattato attorno alle 17. L’intervento per i soccorsi sanitari è stato fatto dalla Croce Gialla, di fronte alla Facoltà di Economia e Commercio, in piazza Martelli. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Un dettaglio non è sfuggito agli investigatori: al momento dell’aggressione la vittima indossava una maglietta da calcio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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