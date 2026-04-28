Un uomo in India ha riesumato la sorella morta per dimostrare alla banca che poteva prelevare i suoi soldi

In India, un uomo di 59 anni ha preso una decisione estrema per cercare di ottenere i soldi dal conto della sorella deceduta. Dopo che la banca gli aveva chiesto di portare l’intestataria del conto, l’uomo ha deciso di riesumare i resti della sorella e di presentarli allo sportello. Questa vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, sollevando interrogativi sulle procedure bancarie e le reazioni emotive di fronte alle difficoltà.

Esasperato perché la banca gli chiedeva di “portare l’intestataria”, un uomo indiano di 59 anni ha riesumato la sorella e si è presentato allo sportello con i suoi resti. La storia arriva dal villaggio di Mallipasi, nello stato dell’Orissa, ed è stata riportata dall'Indian Express.🔗 Leggi su Fanpage.it

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