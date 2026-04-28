Un Sacco in Comune 2026 al via in Abruzzo la sfida del riciclo

(Adnkronos) – Al via 'Un Sacco in Comune', il progetto promosso da Corepla, Cial e Ricrea, i tre consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi in plastica, alluminio e acciaio. Arriva in Abruzzo la sfida per il miglioramento quanti-qualitativo della raccolta differenziata di questo tipo di imballaggi che vengono raccolti e differenziati insieme in gran parte d’Italia: bottiglie e flaconi di plastica, lattine e vaschette in alluminio, barattoli e bombolette spray in acciaio, per citare i più diffusi. L’edizione 2026 approda in Abruzzo, confermando il format che unisce sensibilizzazione ambientale, collaborazione tra istituzioni e filiera del riciclo e premi a beneficio delle comunità locali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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