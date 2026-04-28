Il 30 aprile, la soap italiana Un Posto al Sole andrà in onda con due puntate, un episodio in più rispetto alla programmazione abituale. Tuttavia, il giorno successivo, il 1° maggio, la trasmissione si interromperà e non sarà trasmesso alcun episodio. Questa variazione nella programmazione ha suscitato curiosità tra i fan, che dovranno attendere una pausa di un giorno prima di rivedere i loro personaggi preferiti.

Sarà una serata decisamente insolita quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Un Posto al Sole che – dopo un raddoppio previsto per il 30 aprile – non troveranno ad attenderli i loro beniamini il 1° maggio. Per la serie tv ambientata a Palazzo Palladini questa sarà una settimana decisamente “movimentata” (non solo nelle trame). Ma perché vedremo una maxi puntata il 30 aprile, e salterà l’appuntamento del 1° maggio? Quando tornerà a tenerci compagnia e cosa vedremo al suo posto? Un Posto al sole si ferma il 1° maggio, perché?. La serie di Rai Tre ambientata a Palazzo Palladini si prende un giorno di vacanza: oggi 1° maggio Un posto al sole non va in onda, perché? La famosa soap partenopea si fermerà per lasciare spazio al Concertone del Primo Maggio, che quest’anno vedrà una line-up ricca di artisti italiani.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un Posto al sole raddoppia il 30 aprile e si ferma il 1° maggio: perché questo cambio nella soap di Rai Tre?

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