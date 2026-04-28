Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026. Nella puntata precedente del 28 aprile 2026. Martedì 28 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Roberto è sempre più ossessionato dal desiderio di rivalersi su Mori, mentre Marina è dilaniata dal dubbio che alla base ci sia la gelosia verso Greta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 29 aprile 2026: Eduardo è in crisi profonda

Notizie correlate

Un posto al sole, le anticipazioni del 27 aprile 2026: Eduardo è una furiaTorna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...

Un posto al sole, le anticipazioni del 3 aprile 2026: la corsa in ospedale e il dilemma di EduardoTorna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: Palazzo Palladini sotto attacco; Un Posto al Sole, anticipazioni 27 aprile-1 maggio 2026: Eduardo nel mirino, Cristina si caccia nei guai; Un posto al sole, le anticipazioni del 27 aprile 2026: Eduardo è una furia; Un posto al sole, anticipazioni UPAS dal 27 aprile al 1° maggio 2026: doppia puntata il 30 aprile e stop venerdì.

Un posto al sole, le anticipazioni del 29 aprile 2026: Eduardo è in crisi profondaEduardo affronta un momento di profonda crisi mentre Cristina è tesa con Leo: trama di Un posto al sole del 29 aprile 2026. dilei.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026: Stella, Eduardo e il piano segretoLa settimana dal 4 all’8 maggio 2026 di Un Posto al Sole si preannuncia come una delle più movimentate degli ultimi mesi. A Palazzo Palladini si ... ilsipontino.net

Nel dialogo con i relatori, Jason Lepojärvi e Eduardo Segura, hanno esplorato la profonda connessione tra linguaggio, fede ed esperienza umana. Ecco alcuni punti che sono stati discussi: 1 L'arte come risposta alla sofferenza: Oltre i freddi trattati accade facebook