Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Eduardo furioso. Nella puntata precedente del 24 aprile 2026. Venerdì 24 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo che Angelo e Eduardo hanno riparato i guasti elettrici a Palazzo Palladini, Rosa spera che il fratello possa finalmente mantenere se stesso e la famiglia con quel lavoro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 27 aprile 2026: Eduardo è una furia

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