Un nuovo capolavoro artistico sarà visibile gratuitamente al Must di Vimercate
Dal mese di ottobre a dicembre, il Museo Must di Vimercate ospiterà la quarta edizione della Grande Arte in Brianza, una serie di mostre gratuite dedicate al patrimonio artistico italiano. La rassegna, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ETS, si svolge nel contesto di una prestigiosa iniziativa che coinvolge diverse esposizioni. L’evento si svolge nel rispetto delle modalità e delle date stabilite e mira a valorizzare l’arte italiana attraverso diverse esposizioni.
La quarta edizione della Grande Arte in Brianza, sbarca a Vimercate. Tra ottobre e dicembre infatti, al Museo Must arriverà il ciclo di mostre gratuite dedicato al patrimonio artistico italiano, prestigiosa rassegna promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro ETS in collaborazione con le.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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