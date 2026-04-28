Ad Arcore si tiene un mese intero dedicato al Festival dei Giovani, un evento che coinvolge vari artisti e giovani talenti. L’obiettivo è far emergere nuove capacità attraverso spettacoli, laboratori e iniziative culturali. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo diverse fasce d’età e offrendo un’occasione di confronto e crescita per i partecipanti. La rassegna si ripete annualmente e si concentra su attività artistiche e formative.

Torna ad Arcore il Festival dei Giovani con un’edizione che promette di trasformare la città in un vero e proprio laboratorio diffuso di creatività, linguaggi artistici e formazione. Dal 7 maggio al 6 giugno, piazze, teatri, scuole e spazi culturali si animeranno con musica, teatro, masterclass, performance e corsi gratuiti, in un calendario fitto che mette al centro la creatività. Il titolo scelto per questa edizione - “Il potere delle idee“ - non è solo uno slogan, ma la chiave di lettura di un progetto che punta a qualcosa di più di una rassegna culturale. "L’obiettivo non è solo quello di offrire un palco ai ragazzi e spettacoli al...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un mese di Festival dei Giovani. Ad Arcore per far emergere i talenti

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