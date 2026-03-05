Juve contro Inter si accende il Derby d’Italia | servono 50 milioni | CM

Il Derby d’Italia tra Juventus e Inter si prepara ad accendersi, con entrambe le squadre che puntano a rafforzarsi in vista del mercato estivo. Il Como, intanto, continua a ottenere risultati positivi sia in campionato che in Coppa Italia, contendendo all’Inter un posto in finale a Roma. La sfida tra le due rivali del calcio italiano si avvicina, con le squadre pronte a confrontarsi sul campo.

Il Como vola in campionato e in Coppa Italia contende all’Inter un posto per la finalissima di Roma. La truppa guidata da Cesc Fabregas è la rivelazione stagionale e insidia le big per una storica promozione alla prossima Champions League. Sono diversi i talenti che si stanno mettendo in mostra con la maglia dei lariani e non solo quel Nico Paz al momento sogno ‘proibito’ dell’Inter. Proprio la dirigenza nerazzurra in casa Como segue con interesse Maximo Perrone, leader del centrocampo di Fabregas. L’argentino classe 2003 potrebbe rimpiazzare Calhanoglu in cabina di regia in caso d’addio in estate del turco, al netto del possibile ritorno a Milano del baby Aleksandar Stankovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L'annuncio di Icardi sulla Juve, si accende il derby d'Italia: "Un inferno"L'ex capitano dell'Inter aveva detto sì a un suo approdo in bianconero nelle ultime ore dello scorso calciomercato invernale.

Inter Juventus 1-1 LIVE: autorete e gol, Cambiaso accende il Derby d'Italia

HIGHLIGHTS Serie A | Juventus 4-3 Inter | What a MATCH! The Derby of Italy is OURS!

