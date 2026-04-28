Nelle ultime ore, la Juventus ha aggiornato sulla situazione legata al rinnovo di contratto di Vlahovic, mentre si monitorano le condizioni di alcuni giocatori infortunati. La squadra lavora per definire i prossimi passi riguardo alle trattative e alle assenze per infortunio. Le notizie sono aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro delle attività quotidiane della società.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 28 aprile 2026. Rinnovo Vlahovic, per riaprire il discorso la Juve vuole garanzie dal punto di vista fisico. Milan e Bayern Monaco restano sullo sfondo. Ore 11: 00 – Rinnovo Vlahovic, per riaprire il discorso la Juventus vuole garanzie sulle sue condizioni fisiche. E intanto Milan e Bayern Monaco restano sullo sfondo Infortunati Juve: il piano di Spalletti per Vlahovic e Yildiz, le condizioni di Thuram.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le ultime sul rinnovo di Vlahovic, come stanno gli acciaccati

Il rinnovo di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe giusto o sbagliato

Notizie correlate

Ultimissime Juve LIVE: David verso l’esclusione, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Ultimissime Juve LIVE: primo sì di Kolo Muani, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Verso Milan-Juve, novità importanti su Vlahovic e Yildiz; Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: le ultime su Yildiz e chi gioca tra Boga, David, Orsolini e Bernardeschi; Pogba svela la sua Juve: da Conte e Pirlo all’elogio di Bruno Fernandes; ? Diretta Milan-Juventus: aggiornamenti live streaming - Calcio serie A.

Niente Milan: Sorpasso JuventusLe ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri che continua ad intrecciarsi con quello della Vecchia Signora ... milanlive.it

Milan-Juventus 0-0, risultato finale della partita di Serie A: porte inviolate a San Siro, gli highlightsLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Ultimissime Juve live Le novità facebook

Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com