UE budget oltre i 2 trilioni | nuove tasse su tech e crypto

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato un budget pluriennale che supera i 2 trilioni di euro. La decisione include nuove imposte rivolte al settore tecnologico e alle criptovalute. Questa approvazione riguarda le spese e le entrate previste per i prossimi anni, con particolare attenzione alle entrate derivanti da tasse su aziende del settore digitale e delle criptovalute. La misura è stata adottata con il voto dei rappresentanti europei.

? Cosa sapere Il Parlamento europeo a Strasburgo approva budget pluriennale oltre i 2 trilioni di euro.. Nuove tasse su Google, Amazon e criptovalute finanzieranno agricoltura e competitività industriale.. A Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato martedì il piano per far salire il bilancio pluriennale dell’Unione oltre i 2 trilioni di euro, una cifra superiore del 10% rispetto alla proposta della Commissione. La decisione è arrivata con un voto netto: 370 parlamentari favorevoli, 201 contrari e 84 astensioni. La mossa punta a iniettare 200 miliardi di euro supplementari nel sistema comunitario, destinando le risorse a settori strategici come l’agricoltura, lo sviluppo delle regioni e la competitività industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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