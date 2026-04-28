UE budget oltre i 2 trilioni | nuove tasse su tech e crypto

Il Parlamento europeo di Strasburgo ha approvato un budget pluriennale che supera i 2 trilioni di euro. La decisione include nuove imposte rivolte al settore tecnologico e alle criptovalute. Questa approvazione riguarda le spese e le entrate previste per i prossimi anni, con particolare attenzione alle entrate derivanti da tasse su aziende del settore digitale e delle criptovalute. La misura è stata adottata con il voto dei rappresentanti europei.

? Cosa sapere Il Parlamento europeo a Strasburgo approva budget pluriennale oltre i 2 trilioni di euro.. Nuove tasse su Google, Amazon e criptovalute finanzieranno agricoltura e competitività industriale.. A Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato martedì il piano per far salire il bilancio pluriennale dell’Unione oltre i 2 trilioni di euro, una cifra superiore del 10% rispetto alla proposta della Commissione. La decisione è arrivata con un voto netto: 370 parlamentari favorevoli, 201 contrari e 84 astensioni. La mossa punta a iniettare 200 miliardi di euro supplementari nel sistema comunitario, destinando le risorse a settori strategici come l’agricoltura, lo sviluppo delle regioni e la competitività industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE, budget oltre i 2 trilioni: nuove tasse su tech e crypto Notizie correlate UE, budget da 1,8 trilioni a rischio: scontro tra tagli e investimenti? Cosa sapere I leader UE avviano a Nicosia i negoziati per il bilancio 2028-2034 da 1,8 trilioni. UE, scontro a Cipro: si gioca il futuro su 1,8 trilioni di euroI leader dell’Unione Europea si preparano a un confronto decisivo sull’isola di Cipro per definire le linee guida di un piano finanziario da 1,8... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pac post 2027, il Parlamento Ue propone budget da 434 miliardi di euro; Erasmus fuori dall'Europa: le mete incredibili e come ottenere la borsa di studio per studiare in un altro continente; L’Unione Europea vuole il suo cloud. Assegnato l’appalto; Le associazioni europee esprimono preoccupazione per AgoraEU. Il Parlamento europeo vuole un bilancio Ue da oltre 2mila miliardi. Web tax, scommesse e criptovalute: da dove potrebbero arrivare i soldiVia libera ad ampia maggioranza alla posizione sul bilancio 2028-34. Ora inizia il braccio di ferro con gli Stati membri (divisi) L'articolo Il Parlamento europeo vuole un bilancio Ue da oltre 2mila m ... msn.com Oltre 130 regioni Ue chiedono di rafforzare il budget della nuova CoesioneEmilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto e provincia Autonoma di Bolzano. Sono 12 le regioni italiane ad aver sottoscritto un ... iltempo.it Con una durata di cinque anni e un budget complessivo di circa 50 milioni di euro, COMPASS punta a cambiare radicalmente la prevenzione e la cura delle complicanze cardiovascolari nei pazienti oncologici grazie al coinvolgimento di oltre 60 partner intern - facebook.com facebook A cronache hanno detto che quello dell’Inter sarà di 40 milioni più cessioni Oltre le cessioni di quest’anno ci sono comunque tanti altri soldi in ballo degli eventuali riscatti della scorsa stagione quindi alla fine anche in questo mercato non sarà tanto un discors x.com