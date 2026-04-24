UE budget da 1,8 trilioni a rischio | scontro tra tagli e investimenti

I leader dell’Unione Europea si sono riuniti a Nicosia per avviare i negoziati sul bilancio 2028-2034, che ammonta a 1,8 trilioni di euro. Durante le discussioni, Germania e Francia si sono scontrate su questioni legate ai tagli fiscali e agli investimenti strategici europei. La discussione riguarda la definizione delle priorità finanziarie dell’Unione nei prossimi anni.

? Cosa sapere I leader UE avviano a Nicosia i negoziati per il bilancio 2028-2034 da 1,8 trilioni.. Germania e Francia si scontrano su tagli fiscali e nuovi investimenti strategici europei.. A Nicosia, i leader dell’Unione Europea hanno avviato questo venerdì 24 aprile 2026 i negoziati decisivi per il bilancio comunitario da 1,8 trilioni di euro, cercando un equilibrio tra spesa strategica e rigore fiscale. Il vertice di Cipro ha segnato l’inizio delle discussioni concrete sul quadro finanziario pluriennale che coprirà il periodo 2028-2034. Nonostante l’accelerazione dei colloqui, le divergenze tra i governi rimangono profonde su tre pilastri fondamentali: la destinazione dei fondi, l’entità complessiva della cifra e la ripartizione degli oneri tra gli Stati membri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE, budget da 1,8 trilioni a rischio: scontro tra tagli e investimenti Notizie correlate UE, scontro a Cipro: si gioca il futuro su 1,8 trilioni di euroI leader dell’Unione Europea si preparano a un confronto decisivo sull’isola di Cipro per definire le linee guida di un piano finanziario da 1,8... Investimenti energetici oltre i 2 trilioni l’anno: dove stanno andando davvero i capitali della transizioneSecondo IEA (International Energy Agency), nel 2025 gli investimenti energetici arrivano a 3,3 trilioni di dollari: 2,2 trilioni vanno a tecnologie...