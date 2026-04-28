Con l’arrivo della primavera 2026, le tendenze nel mondo delle calzature mostrano una svolta evidente rispetto agli ultimi anni. Le strade delle principali capitali della moda sono animate da un ritmo più delicato, con scarpe che richiamano la leggerezza delle ballerine e dei tacchi bassi. Questa trasformazione si riflette in una selezione di sei modelli che stanno conquistando gli appassionati di scarpe da tutto il mondo.

Riecheggia un ticchettio diverso sull’asfalto delle grandi capitali della moda, da qualche settimana a questa parte: non è più il tonfo pesante degli anfibi dotati di suola carrarmato, bensì il battito leggero di ballerine e kitten heels. In poche parole, come da consolidata tradizione anche la primavera 2026 sembra segnare la fine dell’era “chunky” per dare il benvenuto a quella della femminilità che non urla, ma incanta per precisione e dettagli. Insieme agli strati sul corpo, progressivamente sempre più scarsi, anche le scarpe di questa bella stagione si fanno via via più leggere: dopo interminabili, gelidi mesi trascorsi con i piedi avvolti in spessi calzettoni infilati dentro a stivali e sneakers imbottite, ecco giungere la ventata di aria fresca che tutti attendevamo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tutte le scarpe che ci faranno capitolare nella primavera 2026: 6 modelli cult da accaparrarsi

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