Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a restare ferme, con poche novità nelle negoziazioni sul programma nucleare. Nel frattempo, la regione del Golfo Persico si trova in uno stato di forte incertezza, mentre le manovre militari e le proposte diplomatiche si susseguono senza una chiara progressione. La situazione rimane complessa, con poche indicazioni di una rapida risoluzione in vista.

Il confronto tra Stati Uniti e Iran resta in stallo, mentre sul terreno si moltiplicano segnali contrastanti tra pressione militare e iniziative diplomatiche. Secondo fonti citate da CNN, il presidente americano Donald Trump avrebbe deciso di respingere l’ultima proposta negoziale avanzata da Teheran, esaminata nelle scorse ore insieme ai consiglieri per la sicurezza nazionale. Alla base della scelta, il timore che accettare una riapertura immediata dello Stretto di Hormuz — rinviando a una fase successiva il dossier nucleare — possa indebolire la posizione negoziale degli Stati Uniti. Il nodo centrale resta proprio il programma atomico iraniano.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump respinge l’offerta iraniana: stallo sul nucleare e Stretto di Hormuz al collasso

Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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