Il programma nucleare iraniano continua a rappresentare un punto di tensione tra gli Stati Uniti e Teheran, con le trattative che restano ferme. La portavoce delle autorità americane ha dichiarato che gli Stati Uniti non stanno valutando un rifiuto formale del piano iraniano. Intanto, il governo statunitense si prepara a respingere eventuali proposte iraniane che non siano in linea con le posizioni già espresse.

Il programma nucleare resta al centro dello stallo tra Usa e Iran per la ripresa delle trattative. Secondo quanto riferisce la Cnn, citando due proprie fonti ben informate, Donald Trump non sarebbe disposto ad accettare il “piano in tre fasi” inviato nei giorni scorsi dall’ Iran e consegnato agli Usa tramite il Pakistan che prevede la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz e il rinvio a negoziati successivi della discussione sull’uranio. Trump discute la proposta iraniana con i consiglieri. La proposta iraniana ieri è stata al centro di una riunione tra il presidente Usa e i consiglieri di politica estera e per la sicurezza nazionale, confermata dalla Casa Bianca.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump pronto a respingere il piano iraniano. La portavoce Leavitt: «Non direi che gli Usa lo stanno considerando»

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