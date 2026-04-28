Trump attacca i media | caos a Washington e addio a Beatrice Venezi

In un contesto di tensione, l’ex presidente ha rivolto critiche ai media in seguito a un'aggressione armata avvenuta nel cuore della capitale, coinvolgendo un uomo armato. Nel frattempo, la CGIL ha annunciato una mobilitazione di lavoratori per protestare contro questioni riguardanti la sanità e gli appalti, programmando due giorni di sciopero nel mese di maggio. Parallelamente, si è verificato l’addio alla direttrice d’orchestra, figura di rilievo nel mondo musicale.

? Cosa sapere Trump accusa i media dopo l'aggressione armata di Cole Thomas Allen a Washington.. La CGIL mobilita i lavoratori per sanità e appalti il 15 e 16 maggio.. Washington è scossa dalle dichiarazioni di Trump dopo l’aggressione armata alla Casa Bianca perpetrata da Cole Thomas Allen, il 31enne californiano arrestato per il tentato attentato che ha messo in guardia americana dai rischi del clima d’odio. Il presidente degli Stati Uniti ha rotto il silenzio lunedì 27 aprile 2026, respingendo con forza le accuse contenute nel manifesto dell’aggressore e puntando il dito contro i network nazionali. Secondo la versione della Casa Bianca,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump attacca i media: caos a Washington e addio a Beatrice Venezi Notizie correlate Leggi anche: Beatrice Venezi, Muti Junior lascia la Fenice e attacca i sindacati Caso La Fenice: addio improvviso a Beatrice Venezi dopo lo scandalo? Cosa sapere La Fondazione La Fenice annulla la nomina di Beatrice Venezi per il periodo 2026-2030. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tgcom24: Venezia, c'è chi festeggia il licenziamento di Beatrice Venezi Video; Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 27 aprile 2026; 'Posti di padre in figlio' alla Fenice di Venezia, nuova polemica su Beatrice Venezi - Short Video; La Fenice licenzia il direttore Venezi: perché la decisione di interrompere tutte le collaborazioni. Beatrice Venezi: "Prendo atto della decisione della Fondazione Teatro La Fenice ma serviranno chiarimenti" Link nei commenti - facebook.com facebook Beatrice Venezi: "Prendo atto della decisione della Fondazione Teatro La Fenice ma serviranno chiarimenti" x.com