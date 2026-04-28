Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto ufficialmente il re e la regina del Regno Unito alla Casa Bianca con una cerimonia di benvenuto. Durante l'evento, sono stati scambiati saluti e discorsi formali nel rispetto delle tradizioni diplomatiche. In un commento informale, il presidente ha ricordato che sua madre aveva una particolare simpatia per il principe Carlo. La visita dei reali britannici è durata alcune ore ed è terminata con un pranzo ufficiale.

Il presidente Usa Donald Trump ha accolto con una cerimonia di benvenuto re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca. Il tycoon, in evidente buon umore, si è concesso una battuta nel suo intervento davanti ai reali britannici. “Mia madre aveva una cotta per Carlo”, ha detto il presidente, ricordando sua madre, Mary McLeaod, nata a Stornoway, in Scozia, prima di emigrare negli Stati Uniti.”Ogni volta che la Regina prendeva parte a una cerimonia, mia madre restava incollata alla televisione e diceva: «Guarda, Donald, guarda quanto è bello”, ha raccontato Trump. “Amava davvero quella famiglia, ma ricordo anche che diceva, molto chiaramente: ‘Carlo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump accoglie i reali inglesi alla Casa Bianca: "Mia madre aveva una cotta per Carlo"

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Re Carlo III e Camilla alla Casa Bianca, la diretta. Trump: “Mia madre era innamorata di lui”, Atteso il discorso del re al CongressoRoma, 28 aprile 2026 - Donald Trump e la first lady Melania hanno accolto re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca.

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