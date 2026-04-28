Trovato morto pentito della mafia foggiana

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Latina, in via Monte Terminillo. La polizia ha confermato che si tratta di un pentito della mafia foggiana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla situazione o sul contesto dell’accaduto.

Antonio Del Nobile, 56 anni, è stato rinvenuto privo di vita nell'abitazione di via Monte Terminillo a Latina, dove viveva. Sulla sua morte sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Latina. La procura ha ordinato l'autopsia per accertare le cause del decesso: l'ipotesi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate L'appello "fuori orario" che ha salvato dal carcere il boss della mafia foggianaLa Procura generale della Corte d’Appello di Bari soccombe in Cassazione sul caso di Emiliano Francavilla, al quale il Tribunale del Riesame di Bari... La Società Foggiana implode, nelle intercettazioni la nuova guerra di mafia: "Dobbiamo ucciderlo"Nelle intercettazioni la virulenza, spregiudicatezza, pericolosità e rabbia di chi era disposto a tutto, anche ad ammazzare e a sterminare un'intera... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Funerali segreti a Trapani per il pentito trovato impiccato in cella; Tra omissis e telecamere spente: il mistero della morte del pentito Bernardo Pace; Addio in gran segreto al boss che faceva tremare la politica morto nel carcere delle Vallette: sepoltura riservatissima in Sicilia; Bernardo Pace, l’ultimo viaggio nel silenzio: funerali in Sicilia. #Gragnano - Anziano trovato morto in casa dopo incendio: indagini in corso #Cronaca #Incendio #Carabinieri #Indagini #NanoTV Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2026/04/28/gragnano-anziano-trovato-morto-in-casa-dopo-incendio-indagini-in-cors - facebook.com facebook Nuoro, dramma a Santu Predu: idraulico di 78 anni trovato morto in casa x.com