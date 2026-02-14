L' appello fuori orario che ha salvato dal carcere il boss della mafia foggiana

La Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Procura generale di Bari di mantenere Emiliano Francavilla agli arresti domiciliari, permettendogli di tornare a casa. La causa è il ricorso presentato dall’avvocato del boss della mafia foggiana contro la misura restrittiva. Francavilla, condannato a quasi nove anni di carcere in secondo grado, era stato ritenuto in carcere, ma l’appello aveva ridotto la sua detenzione a un periodo più breve. Un episodio che ha fatto discutere nel mondo giudiziario locale.

La Procura generale della Corte d'Appello di Bari soccombe in Cassazione sul caso di Emiliano Francavilla, al quale il Tribunale del Riesame di Bari aveva concesso la misura agli arresti domiciliari, in sostituzione del carcere, dopo la condanna in appello a otto anni e otto mesi di carcere per.