Golf cart sul GRA | il paradosso normativo che sconvolge Roma

Un video diventato virale ha mostrato un piccolo veicolo elettrico, comunemente noto come golf cart, che percorre tranquillamente la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare di Roma. La scena, filmata nei giorni scorsi e resa pubblica il 10 marzo 2026, ha suscitato incredulità tra gli automobilisti e riaperto un dibattito normativo complesso. Mentre le autorità lavorano per identificare il conducente e la società proprietaria tramite targa e segni distintivi, emerge una domanda cruciale: la circolazione di questo mezzo su tale infrastruttura costituisce davvero un’infrazione secondo il Codice della Strada vigente. La questione non si limita alla singolarità dell’episodio, ma tocca il cuore di una regolamentazione che sembra lasciare vuoti pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

