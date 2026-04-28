Tromso-Brann Bergen mercoledì 29 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 29 aprile 2026 alle 19:00 si gioca l’incontro tra Tromso e Brann Bergen, anticipo della stagione di Eliteserien. Il Tromso, attualmente primo in classifica, scenderà in campo con la formazione titolare, mentre il Brann Bergen si prepara a sfidare la capolista. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, e le scommesse puntano su possibili sviluppi della partita.

Anticipo di Eliteserien che vede il Tromso di Vik attuale capolista in solitaria che affronta il Brann Bergen. I Gutan sono partiti a razzo con 6 vittorie e 1 pareggio in 7 gare, e hanno 4 punti di vantaggio sui campioni uscenti del Viking e addirittura 12 su un BodoGlimt che deve recuperare 3 gare. Sono appena 2 i gol subiti, con il Sandefjord. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tromso-Brann Bergen (mercoledì 29 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Tromso-Lillestrom (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi anticipa il turno numero 15 di Eliteserien norvegese in vista degli impegni europei estivi della capolista Tromso e del Lillestrom detentore della...