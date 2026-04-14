Tromso-Lillestrom mercoledì 15 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 19:00 si gioca il match tra Tromsø e Lillestrøm, valido per la quindicesima giornata dell’Eliteserien norvegese. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre si preparano agli impegni europei estivi. Tromsø è la capolista del campionato, mentre Lillestrøm detiene attualmente la coppa nazionale. Le formazioni e le quote delle scommesse sono disponibili prima del calcio d’inizio.

Si anticipa il turno numero 15 di Eliteserien norvegese in vista degli impegni europei estivi della capolista Tromso e del Lillestrom detentore della coppa nazionale. La squadra di Vik è partita spedita con 4 vittorie in altrettante gare e un primo posto in solitario in classifica. I Gutan hanno dato fiducia ad un tecnico che in 3 anni ha riportato in alto la squadra e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tromso-Lillestrom (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Sarpsborg 08-Bodo/Glimt (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il primo turno di Eliteserien norvegese per il Bodo/Glimt impegnato allora in Champions, e la squadra di Knutsen è di scena sul campo del...