Un rappresentante del Comune di Benevento ha annunciato una proposta di targa di merito rivolta all’Istituto De La Salle della città, in occasione del Festival di Sanremo. La proposta è stata avanzata nel ruolo di Consigliere Comunale e di Vice Presidente. La comunicazione è stata fatta durante un intervento pubblico, e riguarda il riconoscimento per i risultati ottenuti dall’istituto. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui tempi è stato fornito.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Nella mia qualità di Consigliere Comunale nonché di Vice Presidente della Commissione consiliare Cultura, ho inviato una proposta al Sindaco ed all’Assessore alla Cultura consistente nell’assegnazione e consegna all’Istituto paritario de La Salle di Benevento di una targa di merito in esito al grande successo riportato dai ragazzi al Festival di Sanremo. Gli alunni del De La Salle si sono esibiti in un musical, premiato con menzione speciale per l’originalità, “Musikè della Janare: Tum, Pa e la strega Lucia”. Si è trattato di un’opera che ha saputo coniugare un’antica tradizione con una messa in scena innovativa ed originale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trionfo sannita al Festival di Sanremo: proposta di targa di merito per l’Istituto De La Salle di Benevento

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