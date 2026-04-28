Trionfo dello Swan 45 a Sanremo | Babando vince dopo 100 miglia

Il 25 aprile si è conclusa a Sanremo la regata di 100 miglia tra Saint-Raphael e la cittadina ligure, con Marco Babando che ha vinto con il suo Swan 45. La competizione ha coinvolto diverse imbarcazioni e ha contribuito a consolidare il calendario nautico locale. La gara si è svolta lungo la costa, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti in condizioni variabili durante tutto il percorso.

? Cosa sapere Marco Babando vince il Trofeo Casinò di Sanremo con lo Swan 45 il 25 aprile.. La regata di 100 miglia tra Saint-Raphael e Sanremo consolida il calendario nautico locale.. Lo Swan 45 Miss K Checkmate di Marco Babando ha conquistato il primato overall e della classe ORC A nel Trofeo Casinò di Sanremo, battendo per pochi minuti la gemella Change Transparent di Alberto Franchella durante la regata tenutasi il 24 e 25 aprile scorsi. Il nuovo appuntamento nautico, denominato Sanremo – Lion de Mer – Sanremo, è stato organizzato dallo Yacht Club Sanremo con il sostegno del Casinò locale, portando gli appassionati a seguire un percorso di 100 miglia nautiche caratterizzato da una gestione tecnica delle manovre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trionfo dello Swan 45 a Sanremo: Babando vince dopo 100 miglia Notizie correlate Leggi anche: Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per sempre sì”: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri Leggi anche: Antonelli, trionfo a Shanghai e gaffe dello speaker: “Vince Kimi Raikkonen”