WhatsApp amplia le sue funzionalità integrandosi con Garmin, permettendo agli utenti di ricevere chat e chiamate direttamente sul dispositivo indossabile. Questa novità consente di visualizzare i messaggi e rispondere senza dover estrarre lo smartphone. L’aggiornamento riguarda le versioni compatibili con i dispositivi Garmin e si inserisce nelle recenti strategie di integrazione tra app di messaggistica e dispositivi wearable.

WhatsApp è molto più di una semplice applicazione di messaggistica, e adesso aggiunge alla sua storia un’altra novità importante. WhatsApp, la celebre app di messaggistica istantanea, arriva finalmente su una selezione di smartwatch Garmin. Dopo anni di attesa, durante i quali gli utenti del marchio sportivo non potevano fare altro che sognare di gestire i messaggi senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca, Meta ha ufficializzato la compatibilità della piattaforma con i dispositivi Garmin. Una mossa che amplia notevolmente il numero di dispositivi da cui è possibile accedere al servizio, portando le conversazioni direttamente al polso degli utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - WhatsApp conquista Garmin: ora chat e chiamate arrivano direttamente al tuo polso

WhatsApp Web si rinnova: chiamate vocali e video ora accessibili direttamente dal browser, anche per Linux.WhatsApp Web si arricchisce di una funzionalità cruciale: le chiamate vocali e video direttamente dal browser, senza la necessità di scaricare l'app.

Ora se non leggi le chat su WhatsApp interviene direttamente l’Applicazione: così entra dentro le conversazioniL’accumulo di messaggi non letti è diventato il nuovo stress digitale del decennio, una sorta di debito cognitivo che si accumula tra gruppi di...

Si parla di: WhatsApp conquista Garmin: ora chat e chiamate arrivano direttamente al tuo polso.

WhatsApp sbarca finalmente su Garmin: ora puoi gestire tutto direttamente dal tuo polsoWhatsApp ora è disponibile su alcuni smartwatch Garmin, permettendo chat e chiamate dal polso, con crittografia end-to-end e supporto limitato ai modelli. tech.everyeye.it

L'app WhatsApp è disponibile sugli smartwatch Garmin (ma non su tutti i modelli)WhatsApp introduce il supporto completo per smartwatch Garmin: messaggi, notifiche e risposte rapide sono ora disponibili senza usare lo smartphone. Dopo le prime anticipazioni diffuse a inizio anno, ... multiplayer.it