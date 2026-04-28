Una donna di Casal di Principe ha perso il suo bambino dopo il parto avvenuto il 26 aprile presso il Pineta Grande Hospital. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per omicidio colposo, concentrandosi sulla gestione clinica durante il parto. Sono state avviate verifiche per accertare eventuali responsabilità e ricostruire l’accaduto. La famiglia si trova adesso in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.

? Cosa sapere Donna di Casal di Principe perde il figlio al Pineta grande Hospital il 26 aprile.. La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo sulla gestione clinica.. Gli avvocati Salvatore Capasso e Francesco Petito dello Studio Metis hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Castel Volturno per il tragico evento avvenuto al Pineta grande Hospital, dove una donna di 34 anni residente a Casal di Principe ha perso il figlio nato morto durante un parto cesareo d’urgenza. Il dramma ha colpito la giovane madre alla 33esima settimana di gravidanza, dando il via a una serie di eventi che ora sono sotto la lente della magistratura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in clinica: indagine per omicidio colposo dopo il parto

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